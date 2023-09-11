Кормье: на этот раз Адесанья не должен получать сразу же реванш против Стрикленда

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы американец Даниэль Кормье считает, что Исраэль Адесанья не должен получать незамедлительный реванш с Шоном Стриклендом.

«В предыдущий раз, когда Адесанья потерпел поражение, мы все говорили о том, что он должен сразу же получить реванш. На этот раз я так не считаю.

Не думаю, что Адесанья должен получить незамедлительный реванш. Пришло время дать дивизиону возможность двигаться дальше.

Стрикленд открыл возможность для организации множества новых матчей. Джаред Каннонье страховал этот бой, и он побеждал Шона. Но я полагаю, что следующим претендентом на титул станет Дрикус дю Плесси, если только Хамзат Чимаев просто не размажет Пауло Косту», – приводит слова Кормье MMA Fighitng.