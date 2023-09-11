Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дана Уайт — об Александре Волкове: Туиваса дрался с настоящим монстром

Дана Уайт — об Александре Волкове: Туиваса дрался с настоящим монстром
Комментарии

Презилент UFC Дана Уайт высказался по поводу поединка российского бойца Александра Волкова с Таем Туивасой.

«Если мы говорим об ожиданиях, то этот бой их полностью оправдал. Туиваса дрался с настоящим монстром, имеющим огромное преимущество в размахе рук и нокаутирующую мощь. Разница в габаритах была огромной, но Тай показал сегодня чертовски хороший бой», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Поединок продлился два раунда и завершился победой российского бойца удушающим приёмом.

Победа над Туивасой стала для 34-летнего Волкова третьей подряд. В последний раз россиянин уступил британцу Тому Аспиналлу на UFC Fight Night 204 в марте 2022 года.

Туиваса потерпел седьмое поражение в карьере и третье кряду. В его активе также 14 побед.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android