Дана Уайт — об Александре Волкове: Туиваса дрался с настоящим монстром
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Презилент UFC Дана Уайт высказался по поводу поединка российского бойца Александра Волкова с Таем Туивасой.
«Если мы говорим об ожиданиях, то этот бой их полностью оправдал. Туиваса дрался с настоящим монстром, имеющим огромное преимущество в размахе рук и нокаутирующую мощь. Разница в габаритах была огромной, но Тай показал сегодня чертовски хороший бой», — сказал Уайт на пресс-конференции.
Поединок продлился два раунда и завершился победой российского бойца удушающим приёмом.
Победа над Туивасой стала для 34-летнего Волкова третьей подряд. В последний раз россиянин уступил британцу Тому Аспиналлу на UFC Fight Night 204 в марте 2022 года.
Туиваса потерпел седьмое поражение в карьере и третье кряду. В его активе также 14 побед.
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