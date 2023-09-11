«Это и есть причина». Бывший соперник Спенса объяснил его проигрыш Кроуфорду

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Дэнни Гарсия, встречавшийся в ринге с Эрролом Спенсом, объяснил его досрочное поражение от Теренса Кроуфорда.
«У меня смешанные чувства. Оба сильны ментально, оба на вершине, и перед боем я считал, что всё 50 на 50. Произошедшее было похоже на эффект домино. Спенс попал в автоаварию, много спарринговал, дрался со мной… Люди не понимают, но в бою вы не получаете большой урон. Его проигрыш Кроуфорду обусловлен неудачным сочетанием факторов. Вес, должно быть, был важнейшим.
На тренировках вы терпите большой урон. Спарринги по 10–20 раундов в неделю, и так в течение двух месяцев. Так что, как по мне, это был эффект домино. Автоавария, подготовка к бою со мной, бой со мной, а затем ещё одна тяжёлая подготовка к Угасу. И у него был ещё один 15-месячный перерыв. И я слышал, что у него была ещё одна авария. В конце концов, та авария [в 2019 году] достала его. И он слишком долго был в полусреднем весе. Думаю, это и есть причина», — сказал Гарсия в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.
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