«Это лучший бой». Шейн Мозли назвал боксёра, способного побить Кроуфорда

Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях американец Шейн Мозли назвал бойца полусреднего веса (до 66,7 кг), который, по его мнению, смог бы бросить вызов действующему лидеру рейтинга pound-for-pound американцу Теренсу Кроуфорду (40-0, 31 KO).
«Джарон Эннис не обладает таким резюме, как все остальные, но это лучший бой для Кроуфорда. Доставит ли он больше проблем, чем Чарло? Да, я действительно так считаю. Он может менять стойки, у него хороший удар, скорость, он молод, отличные рефлексы. Думаю, что это лучший бой», — сказал Мозли в интервью YouTube-каналу MillCity Boxing.
Джарону Эннису 26 лет. Американец выступает на профессиональном ринге с 2016 года и имеет в своём активе досрочную победу над российским экс-чемпионом Сергеем Липинцом. В январе завоевал временный титул IBF, победив единогласным решением украинца Карена Чухаджяна. Всего на его счету 31 победа (28 – нокаутом) и ни одного поражения.
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