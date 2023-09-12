Боб Арум объяснил, почему Канело — большой фаворит в бою с Кроуфордом

Боб Арум, бывший промоутер действующего лидера рейтинга pound-for-pound американца Теренса Кроуфорда (40-0, 31 KO), высказался о его потенциальном поединке со звёздным мексиканцем Саулем Альваресом (59-2-2, 39 KO).

«В этом бою вам придётся отдать предпочтение Канело, потому что он больше и сильнее. Но мы организовали много боёв Кроуфорда, и он огромный, огромный талант. Я бы не стал сбрасывать его со счетов, хотя очевидно, что Канело будет большим фаворитом», — сказал Арум в интервью YouTube-каналу Pro Boxing Fans.

Теренсу Кроуфорду 35 лет. Американец является бывшим чемпионом мира в лёгком весе (до 61,2 кг), а также абсолютным чемпионом в первом полусреднем дивизионе (до 63,5 кг).

30 июля 2023 года Кроуфорд досрочно остановил в девятом раунде соотечественника Эррола Спенса и стал абсолютным чемпионом в полусреднем весе (до 66,7 кг). Всего на счету американца 40 побед (31 – нокаутом) и ни одного поражения.