Макгрегор: Волкановски никак не может быть лучшим бойцом P4P

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор высказал мнение по поводу австралийского бойца Алекса Волкановски, который сейчас является лидер рейтинга pound-for-pound в UFC.
«Волкановски никак не может быть лучшим бойцом P4p. Это просто глупо. Я бы быстро расправился с ним. Чисто и точно. Читаемый. Убиваемый. Уязвимый. Мне нравится, что у него есть титул, но когда-нибудь мы должны подраться, чтобы выявить величайшего полулегковеса в истории», – написал Макгрегор в социальных сетях.
Напомним, Макгрегор не выступал с июля 2021 года, когда на UFC 264 проиграл техническим нокаутом (травма ноги) американцу Дастину Порье. После выступления ирландец занялся лечением, за время которого его неоднократно обвиняли в употреблении стероидов. Ожидается, что в своём следующем бою Макгрегор сразится с американцем Майклом Чендлером.
Макгрегор уводит девушку, чтобы якобы изнасиловать:
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