Мовсар Евлоев рассказал, с кем он хочет провести следующий бой

Российский боец UFC в полулёгком весе Мовсар Евлоев, одержавший победы во всех своих семи боях на площадке UFC, опубликовал в своих социальных сетях, в котором рассказал о том, с кем бы он хотел провести следующий поединок.
«Мой идеальный соперник? Чемпион Алекс Волкановски. Но я здесь для того, чтобы срубать головы на пут к золоту. Я — ночной кошмар для Илии Топурии. Похоже, он до сих пор убегает от меня. Арнольд Аллен травмирован, так что как насчёт боя в Абу-Даби с Джошом Эмметом? Что думаете?», — написал Евлоев в социальных сетях.
Всего на счету Мовсара Евлоева 17 поединков в ММА, в которых он одержал 17 побед. Следующий соперник российского бойца по-прежнему неизвестен. В своём последнем бое Евлоев одержал победу над бразильским бойцом Диего Лопесом единогласным решением арбитров.
Непобеждённый Мовсар Евлоев показал видео со своей тренировки:
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