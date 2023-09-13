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Усман объяснил, почему Адесанья не должен биться со Стриклендом в следующем бою

Усман объяснил, почему Адесанья не должен биться со Стриклендом в следующем бою
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Бывший чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) нигериец Камару Усман высказался о потенциальном титульном реванше между новозеландцем Исраэлем Адесаньей и американцем Шоном Стриклендом.

«Уверен, Исраэль думает: «Этот парень вообще не должен был меня побеждать. Он не должен был даже драться со мной». Итак, если он хочет сразу же избавиться от этого пятна, но при этом ему гарантирован титульный бой, я бы хотел, чтобы он взял время на восстановление.

Наслаждайся жизнью, но не забывай тренироваться и быть на виду. Мы – чемпионы, и мы видим всё. Мне бы хотелось, чтобы он отдохнул и снова стал тем, как он является на самом деле, позволил своему телу отдохнуть и восстановиться», — сказал Усман в эфире ESPN.

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