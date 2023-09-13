Владимир Минеев – Рафаэль Карвальо: когда бой, где смотреть прямую трансляцию

15 сентября в Элисте состоится турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В главном событии именитый российский боец смешанного стиля Владимир Минеев сразится по правилам кикбоксинга с бывшим чемпионом Bellator бразильцем Рафаэлем Карвальо.
Ниже представлен кард турнира:
Владимир Минеев — Рафаэль Карвальо;
Владислав Туйнов — Ли Ху;
Анастасия Янькова — Янь Юйсинь;
Денис Бурматов — Вадим Апсит.
Минеев не выступал с ноября 2022 года, когда в кикбоксёрском поединке досрочно остановил бразильца Фернандо Родригеса. Карвальо в апреле 2022 года на Bellator 277 проиграл техническим нокаутом представителю Туркменистана Довлетджану Ягшимурадову.
Главные бои турнира будут показаны в прямом эфире на телеканале «РЕН ТВ», начало – в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт тестовую онлайн-трансляцию.
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