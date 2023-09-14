Тренер Хабиба дал совет Чендлеру на возможный бой с Макгрегором

Хавьер Мендес, тренер российского бойца Хабиба Нурмагомедова, рассказал об ожидании боя американца Майкла Чендлера и ирландца Конора Макгрегора, который может вернуться в октагон впервые с июля 2021 года. Мендес также назвал, кого он видит фаворитом в возможном поединке.
«Я бы сказал, что Конор победит только потому что Чендлер любит развекаться и он делает это больше, чем следует. Если бы Чендлер боролся в стиле, в котором может, я бы выбрал его, но Чендлер — мастер развлекать, он даст Конору, что тот хочет, больше стенд-апа, чем это необходимо.
Выбирая из них двоих, Конор лучший панчер. Чендлер каждый раз приносит войну, но я не думаю, что это подходящий для него подход к бою. Он должен выходить в стиле Хабиба, вот как надо решать вопрос с Конором. Только бить, бить и панчить. Никогда не позволять ему успокаиваться. Всегда давать понять ему, что не хочешь, чтобы он успокаивался и чувствовал себя комфортно на ногах», — приводит слова Мендеса Mirror.
Так же, как и Конору Макгрегору, последнее поражение Майклу Чендлеру нанёс Дастин Порье. Их бой состоялся в ноября 2022 года.
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