Тренер Гассиева рассказал о ходе подготовки к бою с Валлином

Виталий Сланов, тренер российского боксёра Мурата Гассиева, рассказал о подготовке российского боксёра к поединку против шведского тяжеловеса Отто Валлина.
«Нам будет противостоять очень приличный соперник. По сравнению с предыдущими оппонентами Отто Валлин заметно выше уровнем. Мы очень серьёзно готовимся к этому поединку и заранее приехали в Турцию на финальный этап подготовки. У нас сейчас подобраны сильные спарринг-партнёры, за что хотелось бы поблагодарить промоутеров и Федерацию бокса России. Для Мурата созданы абсолютно все условия для подготовки. Мы осознаём, с кем боксируем, но и знаем тоже свою силу», — сказал Сланов.
Гассиеву предстоит защита пояса WBA Inter-Continental в тяжёлом весе в поединке против Валлина. Гасиев является бывшим чемпионом IBF и WBA в первом тяжёлом весе. С осени 2020 года он выступает в тяжёлой категории, и за это время российский боксёр одержал четыре досрочные победы в дивизионе.
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