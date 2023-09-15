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Роман Копылов — о желаемом сопернике: вызвал Шона Стрикленда, а он стал чемпионом

Роман Копылов — о желаемом сопернике: вызвал Шона Стрикленда, а он стал чемпионом
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Российский боец UFC Роман Копылов, выступающий в полусредней весовой категории, поделился ожиданиями от предстоящего боя с Джошем Фремдом, который состоится 17 сентября в рамках UFC Fight Night. Россиянин также заявил о желании провести поединок с американцем Шоном Стриклендом, недавно сенсационно одолевшим Исраэля Адесанью.

«Планирую показать отличный красивый бой, порадовать фанатов. Как говорится, настраиваемся на все три раунда, но хотим завершить как можно скорее и красочнее, потому что люди это любят, фанаты требуют – будем стараться показать красивый бой.

По поводу того, с кем хотелось бы драться, вот – вызывал Шона Стрикленда, а он стал чемпионом. Надеюсь, он сохранит этот пояс до того, как мы поднимемся к нему. А так, хотелось бы попасть в топ-10 и дальше подниматься по рейтингу вверх», — сказал Копылов в интервью официальному сайту UFC.

На счету Романа пять боёв в промоушене UFC. Его последним соперником был Клаудио Рибейро, проигравший в начале второго раунда.

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