Тренер Копылова – о бое 17 сентября: готовимся ко второму нокауту за два месяца

Расул Магомедалиев, тренер российского бойца среднего веса (до 84 кг) UFC Романа Копылова, высказался о его предстоящем поединке на турнире UFC Fight Night 227, который состоится 17 сентября в Лас-Вегасе (США).
Напомним, Копылов согласился выступить на коротком уведомлении и сразиться с американцем Энтони Эрнандесом (16-2).
«Рома не стал отдыхать после победы над Рибейро 30 июля. Через три дня вернулся в тренировочный процесс. 19 августа он прилетит ко мне, чтобы готовиться к следующему бою 17 сентября. Будем работать и готовиться ко второму нокауту за два месяца. Должно получиться, у Ромы всё для этого есть», – приводит слова Магомедалиева издание MMA.Metaratings.ru.
Напомним, в своём последнем бою в июле на UFC 291 Копылов нокаутировал бразильца Клаудио Рибейро.
- 16 августа 2023
-
21:56
-
21:38
-
21:09
-
20:40
-
19:38
-
18:56
-
18:48
-
18:32
-
17:35
-
17:25
-
16:49
-
16:20
-
16:00
-
15:30
-
15:25
-
15:00
-
14:30
-
13:52
-
13:04
-
12:50
-
12:10
-
11:48
-
11:20
-
10:41
-
10:23
-
10:10
-
09:45
-
09:41
-
09:21
-
09:20
-
08:50
-
08:15
- 15 августа 2023
-
23:54
-
23:52
-
23:43