Тренер Копылова – о бое 17 сентября: готовимся ко второму нокауту за два месяца

Расул Магомедалиев, тренер российского бойца среднего веса (до 84 кг) UFC Романа Копылова, высказался о его предстоящем поединке на турнире UFC Fight Night 227, который состоится 17 сентября в Лас-Вегасе (США).

Напомним, Копылов согласился выступить на коротком уведомлении и сразиться с американцем Энтони Эрнандесом (16-2).

«Рома не стал отдыхать после победы над Рибейро 30 июля. Через три дня вернулся в тренировочный процесс. 19 августа он прилетит ко мне, чтобы готовиться к следующему бою 17 сентября. Будем работать и готовиться ко второму нокауту за два месяца. Должно получиться, у Ромы всё для этого есть», – приводит слова Магомедалиева издание MMA.Metaratings.ru.

Напомним, в своём последнем бою в июле на UFC 291 Копылов нокаутировал бразильца Клаудио Рибейро.