Кирилл Сидельников дебютирует в боксе на форуме «Россия — спортивная держава»

Лига Ural FC (Ural Fighting Championship) 20 октября в Перми в рамках форума «Россия – спортивная держава» при поддержке Федерации бокса России проведёт свой первый турнир по профессиональному боксу. В соглавном поединке вечера на ринг выйдет россиянин Кирилл Сидельников.

Именно Сидельников был хедлайнером первого турнира Ural FC в июле 2022 года в Перми. Тогда россиянин в поединке по правилам ММА уже на первой минуте победил бразильца Фабио Мальдонадо. На предстоящем турнире 35-летний Сидельников дебютирует в профессиональном боксе в четырёхраундовом бою в тяжёлом весе против 31-летнего кикбоксёра марокканца Нидаля Бикири.

«Очень рад, что в одном из главных боёв турнира Ural FC 4 выступит наш титулованный боец Кирилл Сидельников. Его регалии говорят сами за себя, но Кирилл как настоящий спортсмен не привык сидеть на месте, наслаждаясь прошлыми заслугами. Пока в его карьере в ММА появилась пауза, Сидельников с огромной радостью принял новый для себя вызов – попробовать себя в профессиональном боксе. Я знаю, что Кирилл замотивирован и настроен впечатлить зрителей. Уверен, у него это получится. Наверное, было бы опрометчиво сразу же бросать Кирилла на поединок с профессиональным боксёром, поэтому наш матчмейкинг выбрал топового оппонента из приближенной сферы — кикбоксинга. Марокканский боец отлично зарекомендовал себя в боях с грозной оппозицией в кикбоксинге, и сейчас он не просто хочет выиграть, а ещё и хорошо зарекомендовать себя на российском рынке. Так что для Кирилла бой с Бикири точно не будет лёгкой прогулкой!» — сказал генеральный директор Ural FC Радмир Габдуллин.

В активе Сидельникова 14 побед и семь поражений в смешанных единоборствах. Россиянин успешно выступал в таких лигах, как Ural FC, Bellator, Rizin, М-1, Fight Nights. Сидельников – шестикратный чемпион мира и семикратный чемпион Европы по боевому самбо. Теперь российский титулованный спортсмен попробует свои силы в новой сфере — в профессиональном боксе.

Главным событием вечера в Перми станет боксёрский поединок в лёгком весе между олимпийским чемпионом — 2020 россиянином Альбертом Батыргазиевым и венесуэльцем Эндером Луцесом. Также 20 октября свои боксёрские поединки проведут известные по выступлениям в поп-ММА Юрий «Ассириец» Рябой и Дамил «Татарин» Шарафутдинов.