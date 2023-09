Копылов и Фремд показали одинаковый вес. Итоги взвешивания турнира UFC Fight Night 227

Завершилась процедура взвешивания бойцов, которые примут участие в турнире UFC Fight Night 227.

Результаты взвешивания турнира UFC Fight Night 227:

Главный кард:

Главный бой вечера, наилегчайший вес: Алекса Грассо (56,47 кг) vs Валентина Шевченко (56,47 кг)

Полусредний вес: Кевин Холланд (77,33 кг) vs Джек Делла Маддалена (77,56 кг)

Легчайший вес: Рауль Росас (61,23 кг) vs Терренс Митчелл (61,46 кг)

Лёгкий вес: Дэниел Зеллхубер (70,76 кг) vs Кристос Гиагос (70,76 кг)

Полулёгкий вес: Фернандо Падиллья (65,99 кг) vs Кайл Нельсон (66,22 кг)

Прелимы:

Женский минимальный вес: Лупита Годинез (52,61 кг) vs Элис Рид (52,38 кг)

Средний вес: Роман Копылов (84,14 кг) vs Джош Фремд (84,14 кг)

Наилегчайший вес: Эдгар Чайрез (57,15 кг) vs Дэниел Ласерда (56,92 кг)

Женский наилегчайший вес: Трэйси Кортез (57,15 кг) vs Жасмин Джасдависиус (56,92 кг)

Лёгкий вес: Алекс Рейес (70,53 кг) vs Чарли Кэмпбелл (70,3 кг)

Женский минимальный вес: Джозефин Кнатссон (52,38 кг) vs Марник Манн (52,16 кг).

Турнир UFC Fight Night 227 пройдёт в ночь с 16 на 17 сентября в Лас-Вегасе (США). В предварительном карде выступит российский боец Роман Копылов, соперником которого станет Джош Фремд. А главным событием вечера будет титульный поединок в женском наилегчайшем весе между действующей чемпионкой Алексой Грассо и Валентиной Шевченко.