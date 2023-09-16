Владимир Минеев нокаутировал Рафаэля Карвальо во втором раунде

Завершился главный поединок турнира суперсерии «Бойцовский клуб РЕН ТВ», который проходил в Элисте. В главном бою вечера встретились российский боец Владимир Минеев и бразилец Рафаэль Карвальо.

Поединок проходил по правилам кикбоксинга и закончился нокаутом россиянина во втором раунде. Благодаря победе Минеев защитил чемпионский пояс «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

В предыдущем бою, который также проходил по правилам кикбоксинга, 33-летний Минеев досрочно победил бразильца Фернандо Родригеса. Поединок прошёл в ноябре 2022 года.

Ранее Владимир Минеев рассказал, как получил контузию. Это случилось в зоне проведения специальной военной операции (СВО). По словам бойца, после этого он ничего не слышал правым ухом в течение нескольких дней.