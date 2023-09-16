Дю Плесси назвал одну из причин срыва боя с Адесаньей в UFC

Южноафриканский боец Дрикус дю Плесси рассказал о причинах срыва своего боя с новозеландцем Исраэлем Адесаньей в рамках UFC 293.
«Это одна вещь, которую я хочу сказать Иззи (Адесанье. – Прим. «Чемпионата»). Послушайте, если бы вы знали что-нибудь о жизни в Африке, вы бы поняли, что нужно, чтобы получить визу в Австралию южноафриканцу. Это не происходит в одночасье. Визу за две-три недели не получишь, просто нет. Вы даже не получите визу за четыре недели. Это чрезвычайно тяжело.
Нет, это так не работает. Люди такие: «Просто иди! Просто поезжайте в Австралию!» Знаете ли вы, как трудно южноафриканцу получить визу в Австралию? Это очень тяжело. Мне бы очень хотелось там побывать, определённо», – приводит слова дю Плесси BJ Penn.
Напомним, бой между Адесаньей и Стриклендом прошёл в рамках UFC 293. Американский боец победил согласно судейскому решению. Изначально соперником Адесаньи должен был стать дю Плесси.
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