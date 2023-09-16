Сехудо трогательно попрощался с сестрой, которая умерла от рака

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американский ветеран Генри Сехудо опубликовал сообщение, в котором спортсмен попрощался с родной сестрой, умершей от рака.

«Моя старшая сестра боролась с раком последние два года. Никогда не видел, чтобы кто-то так боролся за свою жизнь, как она.

Она сыграла так много ролей в моей жизни, включая то, что была моей второй мамой. Самый самоотверженный человек, которого я когда-либо встречал. Спасибо, что научила меня безусловной любви. Скоро увидимся, Глория», – написал Сехудо в одной из своих социальных сетей.

В своём последнем бою на UFC 288 Сехудо встречался с Алджамейном Стерлингом и проиграл раздельным судейским решением. По ходу своей профессиональной карьеры американский боец провёл 19 матчей, в 16 из которых одержал победу.