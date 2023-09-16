Мэнни Пакьяо заявил о желании выступить на Олимпиаде в Париже, когда ему будет 45 лет

Бывший лидер рейтинга pound-for-pound и чемпион мира в шести весовых категориях легендарный филиппинец Мэнни Пакьяо рассказал о своём желании выступить на Олимпийских играх в Париже в 2024 году.

«Я в восторге от этой идеи. Моё сердце и душа хотят завоевать золото на Олимпийских играх. Хотел бы закончить карьеру победой на Олимпиаде», – приводит слова Пакьяо журналист Майкл Бенсон в своих социальных сетях.

Отметим, что 17 декабря 2023 года боксёру исполнится 45 лет. В последний раз на ринг Пакьяо выходил в августе 2021 года, проиграв единогласным решением судей кубинцу Йорденису Угасу.

В 2022 году Пакьяо баллотировался в президенты Филиппин и проиграл. В январе этого года сообщалось, что Мэнни подписал контракт с японским ММА-промоушеном Rizin FF.