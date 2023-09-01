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Чемпион НБА Клэй Томпсон встретился с Мэнни Пакьяо и сыграл с ним в шахматы

Чемпион НБА Клэй Томпсон встретился с Мэнни Пакьяо и сыграл с ним в шахматы
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Чемпион НБА, защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон встретился с легендарным филиппинским боксёром, бывшим чемпионом мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо. Соответствующими фотографиями Томпсон поделился у себя в социальных сетях.

Клэй Томпсон и Мэнни Пакьяо

Клэй Томпсон и Мэнни Пакьяо

Фото: Из личного архива Клэя Томпсона

Клэй Томпсон и Мэнни Пакьяо

Клэй Томпсон и Мэнни Пакьяо

Фото: Из личного архива Клэя Томпсона

Пакьяо официально завершил профессиональную карьеру в 2021 году после поражения от кубинца Йордениса Угаса. Всего за профессиональную карьеру у филиппинца 62 победы, восемь поражений и две ничьих.

В декабре прошлого года Мэнни проводил выставочный бой с южнокорейским блогером Ди Кей Йо и одержал победу единогласным решением судей. Сейчас Пакьяо 44 года.

Клэй Томпсон готовится к новому сезону НБА:

Ранее о Мэнни высказался бигмен «Миннесоты Тимбервулвз» и сборной Доминиканской Республики Карл-Энтони Таунс.

Слова Таунса о Пакьяо:
«Он легенда не только филиппинского спорта». Карл-Энтони Таунс высказался о Мэнни Пакьяо
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