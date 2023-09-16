Дана Уайт: меня спрашивают о наследии, но ваше наследие — это дети
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Генеральный директор UFC Дана Уайт высказался о том, как относится к своим успехам в профессиональной деятельности.
«Все постоянно спрашивают о наследии, вашем наследии. То, чем вы зарабатываете на жизнь, не является вашим наследием. Ваше наследие – это ваши дети и их дети, а также то, как они к вам относятся.
Мы все совершаем ошибки, мы все терпим неудачи в разных вещах. И я считаю, что единственное, где вы не можете ошибаться – это в роли родителей. Это крупнейшая ошибка. Я ничего не стал бы менять в своём воспитании, и я искренне верю, что, если бы у меня не было моих родителей, не было бы моего воспитания, я не стал бы тем, кем являюсь сегодня», — сказал Уайт в интервью журналисту Пирсу Моргану.
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