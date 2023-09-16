«Он теперь чемпион». Вера заявил, что сомневается в реванше с О’Мэлли
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Боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC эквадорец Марлон Вера высказался об организации реванша с действующим чемпионом дивизиона американцем Шоном О’Мэлли, который, как ожидается, состоится в конце года.
«На данный момент UFC ещё ничего не сказали. Я же готовлюсь к тому, что выступлю в декабре. Почему ещё ничего не известно? Парень говорил о боях, а теперь сдаёт назад. Когда ты становишься чемпионом, то можешь выбирать бои. Посмотрим, что этот засранец будет делать», — сказал Вера на пресс-конференции.
В своём последнем бою, состоявшемся в августе на UFC 292, Вера победил единогласным судейским решением бразильца Педро Муньоса. О’Мэлли также в августе нокаутировал соотечественника Алджамейна Стерлинга, завоевав титул.
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