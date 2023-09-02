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«Он облажался». Вера заявил, что Стерлинг не должен был драться на UFC 292

«Он облажался». Вера заявил, что Стерлинг не должен был драться на UFC 292
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Шестой номер рейтинга UFC в легчайшем весе (до 61 кг) эквадорец Марлон Вера считает, что американский экс-чемпион Алджамейн Стерлинг, лишившийся титула после поражения от соотечественника Шона О’Мэлли, не должен был соглашаться на выступление.

«Я считаю, что его разум не был готов к давлению, к масштабу события, и считаю, что Алджамейн облажался. Он побил Сехудо в Бруклине и должен был сказать: «Да пошли вы все, я подерусь в декабре. Вы хотите лишить меня пояса». А он решил, что хочет заработать миллион.

Дело не только в деньгах, но и в наследии. У него уже есть деньги, пара домов, он успешен. Не продавайся ради пары тысяч. У него было два варианта: дать О’Мэлли сразиться за временный пояс или же освободить титул, чтобы сразиться с победителем в декабре», — сказал Вера в подкасте Food Truck Diaries.

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