«Он облажался». Вера заявил, что Стерлинг не должен был драться на UFC 292

Шестой номер рейтинга UFC в легчайшем весе (до 61 кг) эквадорец Марлон Вера считает, что американский экс-чемпион Алджамейн Стерлинг, лишившийся титула после поражения от соотечественника Шона О’Мэлли, не должен был соглашаться на выступление.
«Я считаю, что его разум не был готов к давлению, к масштабу события, и считаю, что Алджамейн облажался. Он побил Сехудо в Бруклине и должен был сказать: «Да пошли вы все, я подерусь в декабре. Вы хотите лишить меня пояса». А он решил, что хочет заработать миллион.
Дело не только в деньгах, но и в наследии. У него уже есть деньги, пара домов, он успешен. Не продавайся ради пары тысяч. У него было два варианта: дать О’Мэлли сразиться за временный пояс или же освободить титул, чтобы сразиться с победителем в декабре», — сказал Вера в подкасте Food Truck Diaries.
- 2 сентября 2023
-
20:05
-
19:50
-
19:37
-
19:10
-
18:38
-
18:10
-
17:51
-
16:55
-
15:30
-
14:16
-
13:00
-
11:28
-
10:33
-
08:13
-
07:50
-
03:05
-
01:01
-
00:57
- 1 сентября 2023
-
23:39
-
22:57
-
22:00
-
20:44
-
19:20
-
18:31
-
17:40
-
16:16
-
16:07
-
15:40
-
15:20
-
14:54
-
14:01
-
14:00
-
13:16
-
12:51
-
12:47