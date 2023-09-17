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Роман Копылов нокаутировал американца на турнире UFC

Роман Копылов нокаутировал американца на турнире UFC
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В ночь с 16 на 17 сентября в Лас-Вегасе (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 227. В предварительном карде российский боец Роман Копылов встретился с американцем Джошом Фремдом.

Бой завершился победой россиянина во втором раунде нокаутом. Таким образом, Копылов одержал 12-ю победу в смешанных единоборствах при двух поражениях.

В главном бою чемпионка организации в женском наилегчайшем весе (до 57 кг) мексиканка Алекса Грассо (16-3) проведёт реванш с бывшей обладательницей титула Валентиной Шевченко (22-4).

Основной кард:

Главный бой вечера, наилегчайший вес: Алекса Грассо vs Валентина Шевченко

Полусредний вес: Кевин Холланд vs Джек Делла Маддалена

Легчайший вес: Рауль Росас vs Терренс Митчелл

Лёгкий вес: Дэниел Зеллхубер vs Кристос Гиагос

Полулёгкий вес: Фернандо Падиллья vs Кайл Нельсон

UFC 2023. UFC Fight Night 227, Лас-Вегас, США
Роман Копылов (W) - Джош Фремд
17 сентября 2023, воскресенье. 04:10 МСК
Роман Копылов
Окончено
TKO
Джош Фремд

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира.

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