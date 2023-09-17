«Махачкала – сила». Копылов – после победы над Фремдом на турнире UFC

Российский боец Роман Копылов прокомментировал победу в бою с американцем Джошом Фремдом на турнире UFC. Россиянин одержал победу во втором раунде нокаутом.

«Всё, что могло случиться, случилось. Тренер сказал, что я должен закончить во втором раунде. Слава богу, так и получилось. Несколько раз я ногой попал. Он говорил, что всё нормально. Но я видел, как рука его опускалась. Работа по корпусу была нашей целью, потому что он высокий.

Я благодарен своей команде «Рать», с которой я сотрудничаю. Мы поменяли лагерь, теперь я готовлюсь в Махачкале. Махачкала – сила», — сказал Копылов после боя.

Копылов одержал 12-ю победу в смешанных единоборствах при двух поражениях. Фремд, в свою очередь, потерпел шестое поражение при 15 победах.