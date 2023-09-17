Бой Чайрес — Ласерда на турнире UFC признан несостоявшимся из-за ошибки рефери
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В ночь с 16 на 17 сентября в Лас-Вегасе (США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 227. В предварительном карде мексиканец Эдгар Чайрес встретился с бразильцем Даниэлем Ласердой.
Бой был завершён в первом раунде. Мексиканец провёл болевой приём на своём сопернике, и судья остановил бой. Однако, после технического просмотра было принято решение, что рефери допустил ошибку и преждевременно завершил поединок. Бой признан несостоявшимся.
Напомним, ранее россиянин Роман Копылов победил американца Джоша Фремда.
В главном бою чемпионка организации в женском наилегчайшем весе (до 57 кг) мексиканка Алекса Грассо (16-3) проведёт реванш с бывшей обладательницей титула Валентиной Шевченко (22-4).
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