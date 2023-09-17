Видео нокаута в бою Копылова и Фремдома

В ночь с 16 на 17 сентября в Лас-Вегасе (США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 227. В предварительном карде российский боец Роман Копылов встретился с американцем Джошом Фремдом. Бой завершился победой россиянина во втором раунде нокаутом.

ВИДЕО нокаута.

Копылов одержал 12-ю победу в смешанных единоборствах при двух поражениях. Фремд, в свою очередь, потерпел шестое поражение при 15 победах.

В главном бою чемпионка организации в женском наилегчайшем весе (до 57 кг) мексиканка Алекса Грассо (16-3) проведёт реванш с бывшей обладательницей титула Валентиной Шевченко (22-4).

В соглавном событии вечера Кевин Холланд проведёт бой с Джеком Делла Маддаленой. Поединок пройдёт в полусреднем весе.