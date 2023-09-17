Грассо: я нанесла Шевченко серьёзный урон, все мои удары были тяжёлыми, я победительница

Мексиканский боец Алекса Грассо высказалась после с боя с Валентиной Шевченко.

«Я нанесла ей серьёзный урон, все мои удары были тяжёлыми и да, я победительница. Я всё время прессинговала её, наносила урон, а в партере пыталась финишировать Валентину. Так что да, думаю, я выиграла», — сказала Грассо.

В ночь с 16 на 17 сентября в Лас-Вегасе (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 227. В главном бою чемпионка организации в женском наилегчайшем весе (до 57 кг) Алекса Грассо (16-3) провела реванш с бывшей обладательницей титула Валентиной Шевченко (22-4). Бой завершился ничьей и длился все пять раундов, а значит, чемпионский пояс UFC остался у 30-летней мексиканки.

Первая встреча бойцов состоялась в марте 2023 года на турнире UFC 285 и Шевченко сенсационно уступила удушающим приёмом в четвёртом раунде, прервав серию из девяти побед, семь из которых были одержаны в титульных поединках.