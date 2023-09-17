Менеджер Копылова рассказал о том, как прошёл бой россиянина с Фремдом в UFC

Менеджер Александр Скаредин, представляющий интересы бойца UFC Романа Копылова, подвёл итоги боя с американцем Джошем Фремдом, которого россиянин победил нокаутирующим ударом во втором раунде.
«Бой прошёл примерно так, как мы и хотели. Мы использовали антропометрию соперника. Очень крутое выступление Романа! Поздравляю его с такой яркой победой.
Относительно следующего боя Романа… Мы уже поговорили с ним. Да, естественно, пока нет конкретики, но у Ромы нет травм, и до конца года он готов выступить. То есть начиная с турнира 16 декабря и позднее. Соответственно, присутствует шанс попасть в pay per view кард, а это уже очень серьёзно. И я думаю, что Копылов этого заслуживает», – приводит слова Скаредина «Матч ТВ».
Напомним, бой россиянина с американцем был приурочен к турниру UFC Fight Night 227, который проходил в городе Лас-Вегас (США).
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