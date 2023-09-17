Мухаммад – о поединке Шевченко и Грассо: ничья, увижу этот бой снова

Американский боец UFC Белал Мухаммад поделился эмоциями от ничейного результата в титульном реванше в наилегчайшем весе между мексиканкой Алексой Грассо и представительницей Киргизии Валентиной Шевченко. Мухаммад отметил, что готов посмотреть на это противостояние ещё раз.
«Вау, ничья! Хорошо, я увижу этот бой снова.
А вообще пятый раунд должен был закончиться со счётом 9-9, а не 10-8 в пользу Грассо, если учесть начало раунда», – написал Мухаммад в одной из своих социальных сетей.
Напомним, поединок продлился все пять раундов и завершился ничьей (47:47; 47:48; 48;47). Тем самым Грассо сохранила чемпионский титул. Первая встреча бойцов состоялась в марте 2023 года на турнире UFC 285. Тогда Шевченко сенсационно уступила удушающим приёмом в четвёртом раунде и прервала серию из девяти побед, семь из которых были одержаны в титульных поединках.
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