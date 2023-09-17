Менеджер Копылова: Дана Уайт разбирал наш поединок. Рома просто зверь
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Менеджер Александр Скаредин, представляющий интересы бойца UFC Романа Копылова, после успешного для россиянина боя с американцем Фремдом рассказал, что Копылов в 2023 году может провести ещё один поединок.
«Дана Уайт сейчас разбирал поединок Ромы. В общем, вполне вероятно, что Рома в 2023 году проведёт свой четвёртый бой, что является отличным показателем. И я уверен, что после победы над Фремдом Копылов попадёт в топ-15 рейтинга средневесов. Мы просто ждём обновления рейтинга. Рома просто зверь. Он стал собой, и это прекрасно», – приводит слова Скаредина «Матч ТВ».
Напомним, Копылов победил Фремда нокаутирующим ударом во втором раунде турнира UFC Fight Night 227, который проходил в городе Лас-Вегас (США).
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