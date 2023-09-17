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Де ла Хойя сказал, кто победит в реванше Кроуфорда и Спенса

Де ла Хойя сказал, кто победит в реванше Кроуфорда и Спенса
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Бывший чемпион мира в шести весовых категориях, а ныне промоутер, легендарный американец Оскар де ла Хойя высказался о реванше именитых соотечественников Теренса Кроуфорда (40-0, 31 KO) и Эррола Спенса (28-1, 22 KO), который может состояться уже в конце года.

Напомним, первый поединок бойцов прошёл в конце июля и завершился победой Кроуфорда техническим нокаутом в девятом раунде.

«Я хотел бы, чтобы реванш состоялся, потому что это великолепное противостояние. Но знаете что? Реванш закончится так же. Неважно, в каком весе пройдёт бой. Кроуфорд большой парень, как и Спенс. Они покушают ещё один раз, но результат останется неизменным. Навыки имеют значение», — сказал де ла Хойя в интервью YouTube-каналу Little Giant Boxing.

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