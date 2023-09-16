«Это не повод для веселья». Стивен Эй Смит выступил против реванша Кроуфорд — Спенс

Известный американский комментатор и аналитик Стивен Эй Смит выступил против организации реванша именитых соотечественников Теренса Кроуфорда и Эррола Спенса-младшего.
«Я хочу донести кое-что крайне важное для меня. Эррол Спенс воспользовался правом на реванш с Теренсом Кроуфордом.
Я не так уж и много раз видел избиение, подобное тому, что произошло в июле. Вы видели, как Спенс выглядел после боя, и на это было тяжело смотреть. Он выглядел плохо. И реальность заключается в том, что Эрролу Спенсу не нужно возвращаться в ринг. Вы видели, как он невнятно говорил, и да, это было сразу же после избиения, но мы это видели.
Мне нравится Эррол Спенс, и я не думаю, что это повод для веселья. Ему не нужно возвращаться на ринг с Теренсом Кроуфордом до конца года», — сказал Эй Смит на своём YouTube-канале.
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