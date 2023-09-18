Шевченко: этим выступлением я показала, что у меня ещё много времени впереди

Боец UFC в легчайшем весе Валентина Шевченко выскзалась по поводу своего поединка с Алексой Грассо.

«Этим выступлением я показала, что у меня ещё много времени впереди. Не чувствую, что у меня меньше сил и мотивации. Возраст не важен, чувствую себя отлично. Буду заниматься MMA, пока чувствую эту мотивацию. И надеюсь, что так будет продолжаться ещё долгое время», — сказала Шевченко после боя.

Напомним, в ночь с 16 на 17 сентября в Лас-Вегасе (США), состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 227. В главном бою чемпионка организации в женском наилегчайшем весе (до 57 кг) Алекса Грассо (16-3) провела реванш с бывшей обладательницей титула Валентиной Шевченко (22-4). Бой продлился все пять раундов и завершился вничью. Таким образом, чемпионский пояс UFC остался у 30-летней мексиканки.