Шлеменко: мне нужен реванш с Иличем. В первом бою я моргнул

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко высказался по поводу реванша с сербом Александром Иличем.
«Этот бой нужен. Объясню, почему: реально досадное поражение, произошедшее сразу же. Да, можно сказать, что моргнул, можно сказать, что не настроился, то есть вся подготовка прошла зря. Вдобавок я считаю, что судья рано остановил. Всё-таки я уже провёл 80 профессиональных поединков, и мне нужно было дать возможность хотя бы чуть-чуть попробовать вернуться. Я не говорю, выиграл бы я тогда, восстановился бы, не восстановился — мы этого не узнаем. Но мне должны были дать попробовать», — приводит слова Шлеменко пресс-служба RCC.
Напомним, Шлеменко и Илич встречались в августе 2022 года на турнире RCC 12. Тот поединок завершился победой сербского бойца нокаутом в первом раунде. Бой продлился всего 21 секунду.
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