Шлеменко высказался по поводу замены судей в реванше с Иличем

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко дал комментарий по поводу замены судей в бою-реванше с Александром Иличем.

«Замена судей? Лично требовать я не буду, но постараюсь как-то поговорить с судьёй, с рефери, чтобы они повнимательнее относились к своей работе. В том поединке [судья] был иностранец, понятно, что бой международный, но мне кажется, что наши судьи тоже хорошо работают.

Мне всегда было интересно выступать в RCC, я много выступаю в RCC, я много поединков там выиграл, выиграл у серьёзных бойцов. Меня хорошо встречает публика на RCC, меня там хорошо знают, что душой кривить, я считаю, что являюсь звездой RCC. Поэтому мне хотелось бы выступать в лиге. Также у меня есть ответственность перед теми людьми, которые приехали со всей России на тот бой против Илича, людьми, которые меня поддерживают, которые смотрели меня на экранах телевизора, и им было неприятно видеть то, что они видели. Многие из них даже не поняли, что случилось, поэтому я хочу исправить ту ситуацию и показать, что это было просто недоразумение», — приводит слова Шлеменко пресс-служба RCC.