Алексей Егоров объяснил, что делал неправильно в титульном бою с Гуламиряном

Российский боец первого тяжёлого веса (до 90,7 кг) Алексей Егоров (12-1, 8 KO) высказался о своём поражении в поединке c чемпионом WBA французом Арсеном Гуламиряном, который состоялся в ноябре 2022 года во Франции.

«Не сказал бы, что сильно простой влиял, бой это показал. Ноги встали не потому, что был простой. Просто, как я уже сейчас понимаю, тогда неправильно распределил силы.

Делал установку, и ноги закислились чуть раньше. Нужно было брать немного другой темп и прибавлять, разгоняться к концу боя. По поединку было видно, что простой не повлиял. К тому же я активно спарринговал, да и в целом на спортсменов такого уровня это не должно влиять», — сказал Егоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Полное интервью с Алексеем Егоровым выйдет 19 сентября в 13:00 мск.