Оскар де ла Хойя назвал лучшего действующего боксёра в мире

Бывший чемпион мира в шести весовых категориях, а ныне промоутер, легендарный американец Оскар де ла Хойя назвал, по его мнению, лучшего действующего боксёра в мире.
«Лучший боец вне зависимости от весовой категории прямо сейчас? На мой взгляд, это должен быть Кроуфорд. Учитывая то, кого он побил и как это сделал… Я считаю, что его послужной список говорит за себя. Это должен быть Кроуфорд», — сказал де ла Хойя в интервью YouTube-каналу FightHype.com.
Теренсу Кроуфорду 35 лет. Американец является бывшим чемпионом мира в лёгком весе (до 61,2 кг), а также абсолютным чемпионом в первом полусреднем дивизионе (до 63,5 кг).
30 июля 2023 года Кроуфорд досрочно остановил в девятом раунде соотечественника Эррола Спенса и стал абсолютным чемпионом в полусреднем весе (до 66,7 кг). Всего на счету американца 40 побед (31 – нокаутом) и ни одного поражения.
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