«Могу выделить себя». Егоров высказался о лучших боксёрах в первом тяжёлом весе

Российский боец первого тяжёлого веса (до 90,7 кг) Алексей Егоров (12-1, 8 KO) высказался о лучших бойцах в дивизионе.

«Гуламиряна знаю, парень сильный. Видел бой Баду Джека с Макабу, но он как-то не убедил меня в бою. Не скажу, что какой-то сверхъестественный боксёр. Макабу, может быть, уже стареет или недооценил Баду Джека.

Опетайя выиграл у Майриса Бриедиса в Австралии. Насколько знаю ситуацию изнутри, хотя это не оправдание поражения, конечно, Бриедис болел, но вышел на бой. Потерпел поражение в сложном поединке. Не принижаю и не восхваляю Майриса, точно так же и Опетайю.

Бриедис — крутой боксёр, один из лучших, независимо от того, есть у него титул или нет. Ну Опетайя сегодня чемпион, завтра — нет. С Биллам-Смитом я спарринговал год назад буквально. Крепкий, крутой боксёр, но тоже не скажу, что лучший.

Я отвечаю размыто, потому что не могу кого-то выделить. Вот себя могу. Не скажу, что я лучший. Хотя почему нет? Я один из лучших боксёров в нашей весовой категории, это 100%. А из них… Бриедис, Макабу, Гуламирян хорошие боксёры, но выделять никого не хочу. А себя бы выделил», — сказал Егоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.