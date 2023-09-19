Чемпион Европы Егоров: удар Дюбуа был в пояс, но Усик там что-то загнулся

Российский боец первого тяжёлого веса (до 90,7 кг) Алексей Егоров прокомментировал скандальный эпизод в титульном поединке между украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа, который состоялся в ночь с 26 на 27 августа во Вроцлаве (Польша).
Напомним, в пятом раунде Дюбуа нанёс удар в область пояса, после чего Усик упал на канвас и взял на восстановление несколько минут. Рефери посчитал удар нелегитимным.
«Не смотрел бой, он вообще не интересен для меня. Видел нарезки после боя. Вроде бы удар был в пояс, ну на повторе. Он там что-то загнулся. Может, реально было больно, но удар в пояс. Вроде как всё в рамках правил. Если сравнить с боем Уорд — Ковалёв, то там был нокаут. Больше сказать нечего. Вопрос к судьям или боксёрам», — сказал Егоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.
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