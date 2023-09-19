«Хотел бы я так уметь». Российский боксёр похвалил умение Фьюри раскручивать бои

Российский боксёр первого тяжёлого веса (до 90,7 кг) Алексей Егоров высказался о предстоящем поединке звёздного британца Тайсона Фьюри и камерунского MMA-бойца Фрэнсиса Нганну, который состоится 28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Тайсон раскручивает бой с Нганну, он вообще красавчик в этом плане. Я ему прямо завидую белой завистью, тоже хотел бы так уметь. Но я человек русский, воспитан по-другому, культура другая, у нас так не принято. Имеем то, что имеем.

Что касается его планов, то ради бога, он может делать всё, что захочет. Как-то осуждать или не осуждать — вообще не наша забота, он просто делает то, что хочет. Можно захлёбываться в слюнях и желчи, но он зарабатывает деньги, я это поддерживаю на 100%. Это его личная жизнь, его карьера, он распоряжается ею так, как хочет. Это не наше дело, нужно просто следить за его талантом. Он талантливый человек, талантливый спортсмен. Нужно просто следить и кайфовать, наслаждаться и его пресс-конференциями, и его поединками», — сказал Егоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.