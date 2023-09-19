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Алексей Егоров: в боксе выступают таксисты и папуасы всякие, почему не могут бойцы ММА?

Алексей Егоров: в боксе выступают таксисты и папуасы всякие, почему не могут бойцы ММА?
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Российский боксёр первого тяжёлого веса (до 90,7 кг) Алексей Егоров высказался о выступлениях MMA-бойцов на профессиональном ринге.

«Как отношусь к бойцам ММА в боксе? Хотят перейти, и если правила не запрещают, комиссии допускают, дают лицензию, значит, всё в рамках правил, могут выступать.

Таксисты могут выступать, ещё какие-то папуасы выступают, тогда почему боец ММА, профессиональный спортсмен, не может? Ну если он неплохой ударник. Опять же, они идут в бокс почему? Чтобы больше заработать, в ММА они зарабатывают меньше за бои», — сказал Егоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

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