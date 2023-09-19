Ган рассказал о взломе его дома во время его поединка в Париже
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Бывший претендент на титул UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) Сириль Ган рассказал о взломе его дома в Париже.
«Это не только в моей стране, наверное, так происходит во всём мире. К сожалению, когда ты уже немного известен, то все сразу видят, сколько денег ты зарабатываешь. Этот грабитель проделал большую работу, потому что он ждал этого поединка достаточно долго. Сколько у меня украли? Слишком много, дружище. Я даже не считал, но слишком много», — сказал Ган в интервью MMA Hour.
Преступление было совершено в тот момент, когда Ган дрался на арене Accor в Париже. Преступник или преступники проникли в его квартиру, похитили элитные часы Rolex и различные ювелирные изделия. Ущерб был оценён в € 150 тыс.
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