О'Мэлли: я смогу нокаутировать Волкановски

Американский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли высказался по поводу Александра Волкановски.

«Я с удовольствием перейду в полулёгкий дивизион, когда Волкановски не будет чемпионом. Сейчас он лучший боец в мире вне зависимости от весовой категории. Я не говорю, что не буду с ним драться. Я определённо смогу нокаутировать Волкановски, но это будет чертовски сложно. Может быть, через год или два, если он всё ещё будет там, я сделаю это, но я думаю, что он поднимется в лёгкий вес», — приводит слова О'Мэлли BJ Penn.

Напомним, Шон О'Мэлли стал чемпионом UFC, победив соотечественника Алджамейна Стерлинга на UFC 292, проходившем на «Ти-Ди Гарден» в Бостоне, США. Их титульный бой завершился нокаутом в начале второго раунда.