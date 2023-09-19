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Волков: сейчас передохну и с новыми силами ворвусь в чемпионскую гонку. Скриньте!

Волков: сейчас передохну и с новыми силами ворвусь в чемпионскую гонку. Скриньте!
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Российский боец смешанных единоборств Александр Волков опубликовал новый пост в социальных сетях после победы в поединке с Таем Туивасой.

«Эмоции после боя поутихли. Сейчас немного передохну, буквально пару недель, восстановлюсь и с новыми силами ворвусь в гонку за чемпионским поясом. Скриньте!» — написал Волков.

Напомним, поединок между Волковым и Туивасой на прошедших выходных продлился два раунда и завершился победой российского бойца удушающим приёмом.

Победа над Туивасой стала для 34-летнего Волкова третьей подряд. В последний раз россиянин уступил британцу Тому Аспиналлу на UFC Fight Night 204 в марте 2022 года.

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