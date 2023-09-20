Гаджиев назвал главную причину поражения Садулаева в полуфинале ЧМ

Известный российский промоутер Камил Гаджиев назвал основную причину, по которой Абдулрашид Садулаев не смог пробиться в финал чемпионата мира по вольной борьбе.
«Да, травма, безусловно, какие-то ещё причины называются, но самая глобальная причина, как мне кажется, заключается в том, что Абдулрашид Садулаев до конца не верит в то, что сам окажется участником Олимпийских игр. То есть в то, что наши спортсмены будут до Олимпийских игр допущены. А если они не будут допущены, то у Абдулрашида, мне кажется, нет настоящей мотивации.
Хочется, чтобы как можно быстрее решился вопрос, едут они или не едут, и, если едут, я уверен, что Абдулрашид найдет в себе мотивацию, в лучшей форме ворвётся в Париж и станет трёхкратным олимпийским чемпионом», — сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.
Напомним, двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев, выступающий в весовой категории до 97 кг, впервые с 2017 года не сумел завоевать золотую медаль на чемпионате мира, в котором принимал участие.
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