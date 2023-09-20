Бывший боец UFC Шауб высказался о судействе в поединке Шевченко и Грассо

Бывший боец UFC Брендан Шауб высказался по поводу судейства Майка Белла в титульном поединке между Алексой Грассо и Валентиной Шевченко.

«Мне просто интересно, как ты дошёл до решения поставить счёт 10-8. Допустим, он говорит, что Грассо практически завершила бой в этом раунде. Окей. Тогда почему ты не дал 10-8 в пользу Шевченко в предыдущих раундах? Это было очень похоже. Тейкдаун, отданная спина, шея, всё очень похоже. Так как же ты мог дать пятому раунду 10-8, а третьему нет? Это мой вопрос к нему», — приводит слова Шауба Sports Illustrated.

Напомним, в ночь с 16 на 17 сентября в Лас-Вегасе (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 227. В главном бою чемпионка организации в женском наилегчайшем весе (до 57 кг) Алекса Грассо (16-3) провела реванш с бывшей обладательницей титула Валентиной Шевченко (22-4). Бой продлился все пять раундов и завершился вничью. Таким образом, чемпионский пояс UFC остался у 30-летней мексиканки.