«Меня от тебя тошнит». Сехудо призвал судью боя Шевченко — Грассо уйти в отставку

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американский ветеран Генри Сехудо прокомментировал решение судьи Майка Белла поставить счёт 10-8 в заключительном раунде титульного поединка между Алексой Грассо и Валентиной Шевченко, что привело к ничейному результату.
«Заслуживает ли Алекса Грассо получить 10-8 в последнем раунде? По-моему, в этом нет никакого смысла. Выиграла ли Алекса пятый раунд? Сто процентов. Был ли это раунд 10-8? Абсолютно точно нет. Майк Белл, меня от тебя просто тошнит. Меня от тебя просто тошнит. Ты должен уйти из судейства, потому что ты не понимаешь абсолютно ничего в ММА», — приводит слова Сехудо BJ Penn.
Напомним, в ночь с 16 на 17 сентября в Лас-Вегасе (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 227. В главном бою чемпионка организации в женском наилегчайшем весе (до 57 кг) Алекса Грассо (16-3) провела реванш с бывшей обладательницей титула Валентиной Шевченко (22-4). Бой продлился все пять раундов и завершился вничью. Таким образом, чемпионский пояс UFC остался у 30-летней мексиканки.
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