Спорное поражение Шевченко от чемпионки. Пуля почти выиграла реванш

В карьере Валентины Шевченко в UFC было очень много важных боёв. Один из ключевых – реванш против Аманды Нуньес. 9 сентября 2017-го девушки сошлись на турнире UFC 215. Первый поединок отправился в копилку бразильской Львицы. Поэтому Пуля горела желанием отомстить. Ставки были очень велики, поскольку Шевченко получила первый титульный шанс. Отдельно значимость бою прибавлял и статус главного события вечера.

Шевченко к тому моменту шла с рекордом 14-2. И единственное поражение в UFC ей нанесла именно Львица. Но затем Валентина победила Холли Холм и Джулианну Пенью. Поэтому организация решила, что Пуля окончательно созрела для того, чтобы сразиться за титул. А Нуньес имела рекорд 14-4, но шла на более увесистой серии побед. Последовательно бразильянка снесла с пути Шейну Баслер, Сару Макмэнн, Валентину Шевченко, Мишу Тейт и Ронду Роузи.

С первого же раунда стало понятно, что бой получится непростым. Сначала соперницы просто присматривались друг к другу. А затем перешли к активнейшим действиям. Инициатива буквально переходила из рук в руки. Во втором раунде активнее выглядела Нуньес. Она теснила Шевченко, действовала активно и находила возможность доносить свои удары. В третьем раунде начала смелеть уже сама Валентина. Она стремительно крепчала и буквально пропитывалась уверенностью.

В четвёртой пятиминутке Пуля окончательно сосредоточилась на активных действиях. И концовку раунда забрала надёжно. Было заметно, что Валентина нацелилась именно на «чемпионские» пятиминутки. А пятый раунд девушки превратили в настоящее шоу. Кажется, там было вообще всё. Сначала соперницы работали в стойке, затем начали бороться. В одном из эпизодов Пуля оказалась на канвасе и успела показать прямо в лицо бразильянке неприличный жест.

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Дело дошло до судейского решения. Но Шевченко была полностью уверена в своей победе. Она несколько раз вскинула руки в воздух и лучезарно улыбалась публике. А Нуньес быстро говорила о чём-то с кем-то из зала. В итоге решение рефери получилось раздельным. Но в итоге судьи всё-таки оставили пояс на плече Львицы. В итоге Валентина была разгневана.

Валентина Шевченко боец UFC «Я действительно не понимаю, почему она набрала больше очков. За счёт двух тейкдаунов в пяти раундах? Ни один из её ударов не достиг цели. Ничего существенного с её стороны не прилетело за весь бой. Взгляните на её лицо. У неё разбит нос — результат моих ударов, и после этого она крадёт победу? Даже когда я оказалась на покрытии в пятом раунде, лёжа на спине, я атаковала её. Я не понимаю, как такое могло произойти. Я обязательно выиграю следующий бой, а сегодня я категорически не согласна с тем, почему судьи отдали предпочтение ей».

Через год Шевченко всё-таки повесила на своё плечо чемпионский пояс. Но в другой весовой категории. Она перебралась в наилегчайший вес, где последовательно разбила Присцилу Кашоэйру и Йоанну Енджейчик. А затем было семь удачных защит титула. Теперь же Пуля попытается сделать всё, чтобы вернуть себе пояс. В ночь с 16 на 17 сентября её ждёт реванш с Алексой Грассо.