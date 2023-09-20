«Это проблема». Тренер Уорда сказал, почему Канело может проиграть Чарло

Вёрджил Хантер, тренер бывшего лидера рейтинга pound-for-pound Андре Уорда, высказался об ожидаемом поединке за звание абсолютного чемпиона во втором среднем весе (до 76,2 кг) между мексиканцем Саулем Альваресом и соотечественником Джермеллом Чарло.

«Деньги могут своеобразно влиять на вас. Вы можете лишиться мотивации, и, когда это произойдёт, начнут уходить и навыки. Если Канело устанет в поединке против Джермелла, а Джермелл проявит себя в поздних раундах… Если Канело отдаст семь-восемь раундов, это может стать проблемой.

Я считаю, что по Канело легко попасть. А он наносит обычно один или два удара. Думаю, у него имеется проблема с выносливостью», — сказал Хантер в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.